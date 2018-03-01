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Спорт

Псковичей приглашают принять участие в «Неделе здоровья»

05.03.2018 17:44|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской молодежный центр приглашает поучаствовать в «Неделе здоровья». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодежном центре, данный комплекс спортивных мероприятий направлен на развитие интереса к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Для участия молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет нужно собрать команду из 6 человек, обязательное условие: минимум 2 девушки. Соревнования состоятся с 26 по 30 марта в пяти дисциплинах и на разных площадках. Количество участников ограничено: заявки принимаются от первых 10 команд.

Уже традиционно в ежегодной серии спортивных мероприятий ребята посоревнуются в стрельбе из лука и проплывут водную эстафету. Кроме того, состоятся соревнования по народному мячу и армрестлингу. Из новшеств в этом году добавился «chase tag» или по-простому пятнашки, но не обычные, а с препятствиями. Эта спортивная игра отлично подходит для развлечений и фитнеса - отличная проверка на гибкость, прочность и общую физическую форму. Для многих видов спорта вам требуется ловкость и скорость, а Chase Tag фокусируется на этих двух ключевых качествах.

Вдобавок ко всему выше перечисленному, для одного счастливчика из команды будет организован «Витамин челлендж», но об этом организаторы расскажут на самом празднике спорта.

Нужно отметить, что соревнования любительские и бесплатные. По итогам соревнований команды, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются грамотами и призами от Молодежного центра.

С положением и формой заявки можно ознакомиться в официальной встрече мероприятия ВКонтакте, заявки принимаются на электронную почту pgmc_pskov@mail.ru.

Серия спортивных мероприятий проходит при поддержке Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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