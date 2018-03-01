Спорт

Команда Пскова победила в областных соревнованиях по самбо

В Пскове прошли первенство области по самбо среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. и десятая областная Спартакиада учащихся по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р.

Как сообщили Пскоовской Ленте Новостей в городской федерации самбо, в командном первенстве первое место заняла команда города Пскова, второе - команда города Великие Луки, третье - команда Невельского района.

В соревнованиях участвовали представители областного центра (ДЮСШ «Мастер», «Бригантина», «Динамо»), Великих Лук, Себежского, Невельского, Великолукского, Пушкиногорского, Куньинского, Псковского, Дновского и Красногородского районов. Всего 172 спортсмена.

В личном зачете среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. победителями и призерами стали:

1 место (до 35 кг) – Королев Артем, Великие Луки;

2 место (до 35 кг) – Федоров Дмитрий, Великие Луки;

3 место (до 35 кг) – Сосновский Илья, Себеж;

3 место (до 35 кг) – Долганов Владислав, Псков, «Динамо».

1 место (до 38 кг) – Логинов Александр, Великие Луки;

2 место (до 38 кг) – Кохан Игорь, Псков, «Мастер»;

3 место (до 38 кг) – Аверин Дамир, Псков, «Мастер»;

3 место (до 38 кг) – Орлов Владислав, Великие Луки.

1 место (до 42 кг) – Ширинов Максим, г. Великие Луки;

2 место (до 42 кг) – Гардиенко Владислав, г. Псков «Мастер»;

3 место (до 42 кг) – Воронцов Владимир, г. Псков «Мастер»;

3 место (до 42 кг) – Муравьёв Кирилл, г. Себеж.

1 место (до 46 кг) – Колыванов Михаил г. Псков «Мастер»;

2 место (до 46 кг) – Траскин Кирилл г. Великие Луки;

3 место (до 46 кг) – Михайлов Никита г. Великие Луки;

3 место (до 46 кг) – Невесенко Владимир г. Великие Луки.

1 место (до 50 кг) – Романов Иван г. Великие Луки;

2 место (до 50 кг) – Ильин Даниил рп. Пушкинские Горы;

3 место (до 50 кг) – Тарчоков Станислав рп. Пушкинские Горы;

3 место (до 50 кг) – Кузиков Александр г. Псков «Мастер».

1 место (до 54 кг) – Даньшов Матвей г. Великие Луки;

2 место (до 54 кг) – Бондаренко Тимофей г. Великие Луки;

3 место (до 54 кг) – Поковба Николай рп. Пушкинские Горы;

3 место (до 54 кг) – Смирнов Владислав г. Псков «Бригантина».

1 место (до 59 кг) – Иванов Александр г. Псков «Мастер»;

2 место (до 59 кг) – Вахта Дмитрий г. Себеж;

3 место (до 59 кг) – Лукьянов Алексей г. Великие Луки;

3 место (до 59 кг) – Чистяков Алексей г. Псков «Мастер».

1 место (до 65 кг) – Боруздов Никита г. Великие Луки;

2 место (до 65 кг) – Паршиков Анатолий г. Великие Луки;

3 место (до 65 кг) – Николаев Александр г. Псков «Бригантина»;

3 место (до 65 кг) – Алексеев Сергей г. Великие Луки.

1 место до 71 кг – Алексеев Дмитрий г. Псков «Мастер»;

2 место до 71 кг – Прохоров Олег г. Псков «Бригантина».

1 место св. 71 кг – Вакуленко Максим г. Великие Луки;

2 место св. 71 кг – Павлов Егор г. Великие Луки;

3 место св. 71 кг – Титуев Егор г. Великие Луки.

1 место до 34 кг – Берникова Марьяна г. Псков «Бригантина»;

2 место до 34 кг – Степанова Анна г. Псков «Бригантина».

1 место до 37 кг – Терешкевич Полина г. Себеж;

2 место до 37 кг – Цыбульская Анастасия г. Великие Луки.

1 место до 40 кг – Година Анастасия г. Великие Луки;

1 место до 43 кг – Хамицкая Александра Великолукский район;

2 место до 43 кг – Николаева Виктория г. Псков «Мастер».

1 место до 47 кг – Калинова Виктория г. Псков «Бригантина»;

2 место до 47 кг – Кошелькова Наталья Великолукский район;

3 место до 47 кг – Войтова Ксения Куньинский район.

1 место до 55 кг – Завьялова Арина рп. Пушкинские Горы.

1 место до 59 кг – Стецюк София г. Псков «Бригантина».

1 место до 65 кг – Саргаева Лада г. Псков «Бригантина»;

2 место до 65 кг – Григорьева Елизавета г. Великие Луки.

1 место св. 65 кг – Васильева Мария г. Великие Луки;

2 место св. 65 кг – Галова Ирина Великолукский район.

В личном зачете среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. победителями и призерами стали:

1 место до 42 кг – Горбунов Артем г. Псков.

1 место до 46 кг – Кондратьев Максим, г. Великие Луки;

2 место до 46 кг – Голюнов Михаил, г. Псков;

3 место до 46 кг – Иванов Артем, Дновский район.

1 место до 50 кг – Дюринский Алексей, Невельский район;

2 место до 50 кг – Терентьев Сергей, г. Псков;

3 место до 50 кг – Мартынюк Максим, г. Себеж.

1 место до 55 кг – Мех Савелий, г. Псков «Мастер»;

2 место до 55 кг – Ломин Денис, г. Великие Луки;

3 место до 55 кг – Золотько Семен, г. Великие Луки.

1 место до 60 кг – Петров Данила, г. Псков «Мастер»;

2 место до 60 кг – Боголепов Павел, г. Великие Луки;

3 место до 60 кг – Лебедев Данил, Дновский район;

3 место до 60 кг – Иванов Илья, г. Себеж.

1 место до 66 кг – Папин Иван, г. Псков «Мастер»;

2 место до 66 кг – Яковлев Вадим, г. Великие Луки;

3 место до 66 кг – Артимович Кирилл, Невельский район;

3 место до 66 кг – Дроздецкий Андрей, г. Себеж.

1 место до 72 кг – Васильев Михаил, г. Псков «Мастер»;

2 место до 72 кг – Крылов Михаил, г. Великие Луки;

3 место до 72 кг – Воронков Александр, Невельский район;

3 место до 72 кг – Новиков Виктор, Красногородский район.

1 место до 78 кг – Ключенко Никита, г. Псков.

1 место до 84 кг – Бойцов Игорь, г. Великие Луки;

2 место до 84 кг – Иванов Максим, г. Псков;

3 место до 84 кг – Васильев Илья, Псковский район.

1 место св. 84 кг – Лисовский Матвей, г. Псков «Мастер»;

2 место св. 84 кг – Иванов Сергей, г. Великие Луки;

3 место св. 84 кг – Мамедов Богдан, г. Себеж;

3 место св. 84 кг – Кипчатов Илья, г. Великие Луки.

1 место до 44 кг – Лабусова Любовь, г. Себеж.

1 место до 48 кг – Стояновская Дарья, г. Псков «Мастер»;

2 место до 48 кг – Срибняк Ксения, Дновский район;

3 место до 48 кг – Никитина Елизавета, Куньинский район.

1 место до 52 кг – Ордина Виктория, г. Псков «Мастер»;

2 место до 52 кг – Зверева Валерия, Куньинский район.

1 место до 56 кг – Ванюхина Полина, г. Псков «Мастер»;

2 место до 56 кг – Свинкина Мария, Дновский район;

3 место до 56 кг – Степанова Анастасия, Невельский район;

3 место до 56 кг – Яковлева Елизавета, Куньинский район.

1 место до 60 кг – Степанова Ангелина г. Псков «Мастер»;

2 место до 60 кг – Пустовалова Александра Дновский район;

3 место до 60 кг – Иванова Екатерина Невельский район;

1 место до 65 кг – Худайберганова Улижон, г. Себеж;

2 место до 65 кг – Русецкая Елизавета, Невельский район;

3 место до 65 кг – Тимофеева Эльвира, Куньинский район.

1 место (до 70 кг) – Зыкова Евгения, г. Великие Луки;

2 место (до 70 кг) – Ананьева Анна, г. Великие Луки;

3 место (до 70 кг) – Воробьёва Диана, Невельский район.

1 место (св. 70 кг) – Макарова Александра, г. Псков.