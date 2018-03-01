Спорт

Фигуристка Медведева решила выступать за другую страну

Российская фигуристка Евгения Медведева выразила желание выступать за другую страну. По сообщениям иностранных и российских СМИ, у фигуристки возник конфликт с личным тренером Этери Тутберидзе. Вследствие этого Медведева решила уйти от наставницы и задумалась о том, чтобы начать выступления за другую страну. Однако окончательное решение спортсменка пока не озвучила.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева уступила победу соотечественнице Алине Загитовой. В соревнованиях по женскому одиночному катанию 15-летняя спортсменка набрала 239,57 балла, у Медведевой — 238,26 балла. После выступления россиянка не сумела сдержать эмоции и расплакалась.

Как отмечает «Лента.Ру», в январе Евгения Медведева впервые в карьере заняла второе место. На чемпионате Европы первой также стала Загитова, которая обошла соотечественницу на 1,7 балла.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, она дважды выигрывала финалы Гран-при. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль.

Фото: Газета.Ру