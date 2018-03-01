Спорт

ФК «Луки-Энергия» завтра встретится с командой «Витебск»

ФК «Луки-Энергия», продолжая второй учебно-тренировочный сбор, завтра, 7 марта, проведет в Витебске (Республика Беларусь) свой пятый контрольный матч в рамках подготовки к весеннему этапу первенства России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

В роли спарринг-партнера в этом поединке выступит дублирующий состав ФК «Витебск», выступающего в Высшей лиге чемпионата Республики Беларусь.

Матч пройдет в Витебске на запасном поле стадиона Витебского центрально-спортивного комплекса. Начало встречи в 14.00.

Команда Витебска основана в 1960 году. Ранее называлась «Красное знамя», «Двина», «Витязь», КИМ, «Локомотив-96» и «Локомотив». С 2007 года именуется ФК «Витебск».