Спорт

На следующей неделе в великолукской «двойке» состоится пробный выход на лед

Пробный выход на лед в физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном и ледовой ареной в Великих Луках планируют провести уже на следующей неделе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, такая информация прозвучала во время осмотра строящегося объекта во вторник, 6 марта, врио губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

По словам подрядчика, ледовая арена практически готова. Здесь смонтированы борта ледовой площадки и система хладоснабжения, ступени для зрительских мест, устроена дорожка вокруг ледового поля. Завершаются внутренние отделочные работы, через неделю планируется закончить фасадные работы.

В зоне бассейна на прошлой неделе специалисты провели испытания водой большой чаши, после чего приступили к облицовке стен плиткой. Также здесь идет монтаж водоснабжения и водоотведения. Полностью смонтированы зенитные фонари.

В центральной части здания, где расположится административно-бытовой комплекс, идет устройство перегородок помещений первого и второго этажей.

Руководитель региона Михаил Ведерников отметил высокий темп строительства, подчеркнув, что большая часть выполнена, работы идут в графике. Сдача комплекса запланирована на август этого года. Это будет первая ледовая арена в Великих Луках и первый бассейн, построенный за всю постсоветскую историю города.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс в Великих Луках строится в рамках инвестиционной программы «Газпром - детям». В его состав входит ледовая арена 60 на 30 метров, оздоровительный (25 на 13,5 метров) и ученический (10 на 6 метров) бассейны. Здесь же будут залы для тренировок и аэробики, помещения для заточки коньков, раздевалки и тренерские. Стоимость объекта - более 73 млн рублей.