Спорт

55 комплектов медалей разыграли на соревнованиях по всестилевому каратэ в Пскове

В Пскове прошли соревнования по всестилевому каратэ, посвященные памяти героев 6-й роты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, 1 марта состоялась торжественная церемония открытия игр. 4 февраля с 09.00 в спортивном комплексе «Олимп» были открыты двери для спортсменов и всех желающих попасть на областные соревнования по всестилевому каратэ.

Спортсмены могли участвовать сразу в нескольких видах, а именно: СЗ (средства защиты), ОК (ограниченный контакт), ПК (полный контакт) и Ката (комбинационная техника). Также в конце соревнований из каждой команды выступили ребята с показательным выступлением – командное ката.

Всего было разыграно 55 комплектов медалей. Помимо Псковской области заявку на участие прислали спортсмены из городов Ярославль, Калининград, представители Латвии и Эстонии. Регион представляли команды из Великих Лук, Дедовичей, Гдова, Ямма, Порхова, Пскова.

По окончанию соревнований спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями, грамотами и кубками.

Для подготовки судейской бригады к соревнованиям был проведен семинар в Пскове. Вел его судья всероссийской категории Михаил Водолазов (Москва). По результатам семинара будут присвоены судейские категории.