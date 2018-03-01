Спорт

Печерянин пробежал юбилейный марафон на Кипре

Печерянин Владимир Сухоруков вернулся с марафона, который состоялся на Кипре. Как сообщил сам спортсмен корреспонденту Псковской Ленты Новостей, свою дистанцию он преодолел за 2 часа 38 минут.

«Впечатлений очень много. Мой результат - 2 часа 38 минут. Я уже давно не борюсь за место. Главная задача - получить от соревнования удовольствие», - признался Владимир Сухоруков, добавив, что медаль и сертификат по итогам марафона он все же получил.

В юбилейном 20-м Кипрском марафоне, по его словам, приняло большое количество участников, много россиян. «Конкуренция очень выросла, спортсмены очень сильные. Но наши выступили достойно», - подчеркнул Владимир Сухоруков.

В ближайших планах марафонца - участие в 11-м чемпионате мира по зимнему плаванию. 9 марта он поплывет 25 метров брассом. «Люблю именно брасом, так уж повелось», - добавил спортсмен.

Уже 8 апреля печерянина ждет марафон в Манчестере (Великобритания), а в июле по традиции уже в 7-й раз он примет участие в 102-м Марше в голландском Неймегене, в августе - в марафонском пробеге в Анкоридже (Аляска, США).

