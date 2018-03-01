Спорт

ФК «Луки-Энергия» пополнили 6 новых футболистов

В пресс-центре футбольного клуба «Луки-Энергия» прошло знакомство с новыми игроками великолукской профессиональной команды, принимающей участие в ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ в группе «Запад».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, в команде шесть новых имен игроков, заявленных в течение зимней трансферной кампании. Это нападающий Дмитрий Белевитин, полузащитники - Станислав Захарченко, Владислав Разделкин и Леонид Решетников, защитники Валерий Сармонт и Алексей Чубукин. Наряду с опытным 31-летним Леонидом Решетниковым команду пополнили два 24-летних футболиста, а Владиславу Разделкину еще не исполнилось и 20 лет.

Директор клуба Сергей Поварещенков выразил уверенность, что новые игроки клуба помогут успешно решить поставленную перед командой задачу в текущем сезоне, а великолукские болельщики поддержат новичков, несмотря ни на что.