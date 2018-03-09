Спорт

Кубок Псковской области по бодибилдингу и фитнес-бикини «Довмонт» состоится 31 марта

31 марта в Пскове пройдет Кубок области по бодибилдингу и фитнес-бикини «Довмонт». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, это уникальная возможность увидеть самых подтянутых и красивых мужчин и женщин на одной сцене.

Соревнования проводятся 31 марта с 16.00 до 21.00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова по адресу: г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2.

К соревнованиям допускаются спортсмены: юноши и девушки до 18 лет, юниоры до 23 лет, взрослые - старше 23 лет, ветераны/мастера (мужчины) - старше 40 лет. Заявлены участники из Пскова и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской, Новгородской, Мурманской областей, Республики Карелия, а также с Республики Беларусь. В команде со спортсменами едут тренеры и представители сборных команд. Специальными гостями кубка станут Александр Федоров, Зинаида Руденко, Борис Архипов – известные спортсмены и представители компаний, производящих спортивное питание, а также именитый тренер, чемпион России, действующий судья IFBB Константин Бубликов с командой спортсменов и спортсменок, представляющих новую номинацию «Велнес-Фитнес».

Для зрителей и гостей турнира будет проводиться спортивно-развлекательное мероприятия FitLineExpo, предусматривающее выставку спортивных товаров, дегустацию специализированных и альтернативных продуктов питания, показательные выступления, силовые конкурсы и лотерея для гостей с ценными подарками.

Организатор турнира - Псковская региональная общественная организация «Федерация бодибилдинга» (ФББ ПО), президентом которой является Максим Братухин - сертифицированный тренер и специалист по лечебной физкультуре. Члены федерации - тренеры и руководители разных фитнес-клубов города, спортсмены Пскова и Псковской области, также в состав федерации входит один из сотрудников ГБУЗ «Детская областная больница», врач-травматолог-ортопед Евгений Васильев, который в декабре 2017 года на базе Псковского медицинского центра «Знахарь» основал Центр постизометрической релаксации мышц. ПИРМ – эффективная, безболезненная и безопасная методика лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата в щадящем режиме, позволяющая купировать выраженный болевой синдром в мышцах и крупных суставах. В связи с чем клинка «Знахарь» сотрудничает с федерацией и помогает с реабилитацией спортсменам при возникновении травм.

vk.com/ifbb_pskov Всех желающих приглашают принять участие в Кубке, ознакомиться с порядком проведения, условиями участия и с положением можно в группе федерации

По вопросам партнерства и спонсорства обращаться к президенту Федерации бодибилдинга Псковской области Максиму Братухину по телефону: 8-911-356-63-64.

Генеральный спонсор: Псковский медицинский центр «Знахарь»

Информационные партнеры: радиостанции «Европа плюс» (102.1 FM) и «Наше радио» (103.0 FM), Псковская Лента Новостей

Партнеры:

Рекламно-производственная Компания «Лазер Крафт», laser-craft.ru

Команда профессиональных гримеров Jantanaclub во главе с Александром Эскиным из Санкт-Петербурга

Магазин спортивного питания FitLine - vk.com/fitlinemarket

Линейка спортивного питания LionBrothers

Линейка спортивного питания Alex Fedorov Nutrition

Линейка спортивного питания G.E.O.N.

Линейка спортивного питания RPS Nutrition

Мероприятие проходит при поддержке государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту и при содействии Школы фитнеса и бодибилдинга Павла Ершова (Санкт-Петербург) - shkolafitnesa.ru, Псковского областного отделения «Федерации КУДО России» - vk.com/kudo_pskov, КРАВ-МАГА ПСКОВ-САМОЗАЩИТА – vk.com/kmpskov.