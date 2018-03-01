Спорт

10 марта состоится финал Кубка Пскова по мини-футболу

Решающие матчи Кубка города по мини-футболу пройдут в Пскове 10 марта. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в субботу определится обладатель Кубка Пскова по мини-футболу, в котором в этом сезоне участвовало 11 команд. Полуфинальные матчи и финальная игра пройдут в Пскове на площадке универсального спортивного комплекса «Олимп».

Между матчами состоятся награждения победителей и призеров чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд высшей и первой лиг, а также награждения победителей и призеров высшей лиги чемпионата Псковской области по футболу 2017 года.

Расписания мероприятий:

12:00 - «Таможня» - «Псковмясопром» (полуфинал)

13:00 - Награждение мини-футбол: чемпионат Пскова высшая и первая лиги

13:15 - «ПсковГУ» - «Искра-Псковгражданпроект» (полуфинал)

14:15 - награждение большой футбол: чемпионат Псковской области высшая лига

14:45 - Финальный матч