Спорт

В Пхенчхане откроются XII зимние Паралимпийские игры

Церемония открытия зимней Паралимпиады стартует в пятницу на Олимпийском стадионе Пхенчхана. Как сообщает «Интерфакс», атлеты разыграют 80 комплектов медалей в шести дисциплинах: биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях примут участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

Талисманом Паралимпиады стал азиатский черный медведь Пандаби.

В Пхенчхане выступят 30 российских спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Также в состав делегации входят 38 сопровождающих и официальных лиц.

Напомним, с августа 2016 года членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) приостановлено, а допущенные спортсмены выступят в Пхенчхане без российского флага, герба и гимна в нейтральной форме.

Россия впервые приняла участие в Паралимпийских играх отдельной командой в 1994 году на зимних Играх в Лиллехаммере. Летние Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро российская команда пропустила из-за дисквалификации ПКР.