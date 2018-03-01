Спорт

Экс-тренер сборной России по футболу Слуцкий возглавит голландский «Витесс»

Бывший главный тренер футбольной сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий договорился о подписании контракта с голландским «Витессом». Как сообщают иностранные и российские СМИ, кандидатура 46-летнего российского специалиста является приоритетной для руководства клуба, а соглашение будет подписано после того, как Слуцкий получит разрешение на работу в Нидерландах.

В случае подписания контракта Слуцкий станет первым россиянином, возглавившим голландский клуб.

Как отмечает НТВ, владельцем «Витесса» является российский бизнесмен Александр Чигиринский, в наблюдательный совет входит россиянин Валерий Ойф. С января 2018 года за команду выступает российский защитник Вячеслав Караваев, который в сезоне-2013/14 провел два матча за ЦСКА под руководством Слуцкого.

«Витесс» после 26 туров идет в чемпионате Нидерландов шестым.

Предыдущим местом работы Леонида Слуцкого был английский «Халл Сити», который он возглавлял с июня по декабрь 2017 года.