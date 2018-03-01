Спорт

Первый этап чемпионата области по мини-футболу пройдет 10-11 марта

10-11 марта пройдут игры отборочного этапа чемпионата Псковской области по мини-футболу 2018 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы турнира, в пяти группах планируют принять участие команды из 23 районов области. Соревнования будут проходить в Себеже, Острове, Пустошке, Дно и Печорском районе.

Согласно регламента соревнований, по итогам отборочного этапа определятся 12 команд, которые продолжат борьбу на полуфинальном этапе — это коллективы, занявшие первое и второе места в своих группах, а также две команды, занявшие третье места с лучшими показателями (в группе где пять команд, команда занявшее пятое место отбрасывается и игра с ней не учитывается).

Группа «Себеж» (10 марта): Себеж, Опочка, Новосокольники, Кунья.

Группа «Остров» (10 марта): Остров, Псковский район, Бежаницы, Пушкинские Горы, Новоржев.

Группа «Пустошка» (11 марта): Пустошка, Великолукский район, Невель, Локня, Усвяты.

Группа «Дно» (11 марта): Дно, Дедовичи, Порхов, Струги Красные, Плюсса.

Группа «Плесков» (11 марта): Печоры, Гдов, Пыталово, Палкино.