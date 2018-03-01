Спорт

Делегация Российского союза спортсменов, состоящая из чемпионов и призеров Олимпиад, побывала в Великих Луках

В рамках проекта «Малые Города Большого Спорта» делегация Российского союза спортсменов посетила Великие Луки и встретилась с преподавателями и студентами академии физической культуры и спорта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в академии, в состав делегации входили олимпийские чемпионы Лариса Беркова, Николай Томин (гандбол), Елена Рузина (легкая атлетика), Александр Краснов (велоспорт), Борис Мельников (фехтование), призеры Олимпийских игр Антонина Зеликович, Галина Ермолаева,Светлана Степанова (академическая гребля). Глава делегации – Наталья Боярская, руководитель программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России».

Выдающихся атлетов приветствовал ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов. Прославленные спортсмены рассказали о своей спортивной биографии, поделились мнением о современном состоянии и развитии физической культуры и спорта в нашей стране, ответили на многочисленные вопросы аудитории.

В продолжение знакомства с академией гости посетили Музей спорта и олимпийского движения Псковского края. Они познакомились с тремя выставками: «Спортивные звезды Великих Лук», «ВЛГАФК: история и современность» и «Олимпийская слава Псковщины». Экскурсию провел директор музея Дмитрий Белюков. В книге почетных гостей музея выдающиеся спортсмены оставили запись: «Большое впечатление от экспозиции музея! Очень интересно! Спасибо за доставленное удовольствие».