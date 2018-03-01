Спорт

Великолукские футболисты сегодня сыграют со смоленской командой

«Луки-Энергия» в рамках второго учебно-тренировочного сбора-2018 ровно месяц спустя, в субботу, 10 марта, проведет второй товарищеский матч в Смоленске в текущем году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

В общей сложности это будет девятый контрольный матч. В роли спарринг-партнера выступит хорошо знакомый смоленский коллектив «ЦРФСО», участник ФОНБЕТ-первенства России среди команд клубов ПФЛ группы «Запад».

Игра пройдёт в городе Смоленске на стадионе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма - «СГАФКСТ». Начнется матч в 14.00.