Спорт

Команда России вошла в тройку лучших в общем зачете по итогам первого дня Паралимпиады

Паралимпийская команда России делит второе-третье места со сборной Франции в медальном зачете зимних Игр в Пхенчхане по итогам первого дня розыгрыша наград, сообщает «Интерфакс».

В субботу российские спортсмены завоевали три медали - две золотые и одну серебряную; столько же - атлеты из Франции. На первом месте находится команда США - три золотые, одна серебряная, одна бронзовая медали.

В пятерку лучших также вошли команды Украины (1, 1, 3) и Канады (1, 1, 2).

«Золото» и «серебро» выиграли россиянки Екатерина Румянцева и Анна Миленина соответственно - в забеге биатлонисток в классе «стоя». Кроме того, золотую медаль завоевала биатлонистка Михалина Лысова - в забеге среди спортсменок с нарушением зрения.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.