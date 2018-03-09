Спорт

Более 100 школьников Великолукского района стали участниками первого этапа фестиваля ГТО

На базе Переслегинской гимназии состоялся I этап (муниципальный) зимнего областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Великолукского района.

В нем приняли участие более 100 школьников, относящихся ко II, III, IV, V и VI ступеням комплекса ГТО, имеющих персональный ID-номер (идентификационный номер). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Программа фестиваля включала прием нормативов ГТО в следующих дисциплинах: прыжок в длину с места, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, стрельба из пневматической винтовки.

Школьники показали хорошую готовность к выполнению нормативов. Среди мальчиков (IV ступень) первое место завоевал Вадим Яковлев (Переслегинская гимназия), он набрал 219 баллов. Среди девочек в этой же ступени с 247-ю баллами стала первой Дарья Лысак (Булынинская школа). В старшей возрастной группе среди юношей в V ступени первым стал Илья Клусов (Булынинская школа, 360 баллов), в VI ступени победил Никита Карпенков (Переслегинская гимназия, 265 баллов), среди девушек в V ступени стала первой Анастасия Бенусова (Пореченская школа, 266 баллов), в VI ступени лучший результат был у Алёны Ефимовой (Ивановская школа, 257 баллов). В возрастной группе 11–12 лет (III ступень) среди мальчиков занял первое место Дмитрий Российцев (Демидовская школа филиал, 195 баллов), среди девочек наибольшее количество баллов набрала Кира Разговорова (Демидовская школа - филиал, 223 балл). В возрастной группе 9–10 лет (II ступень) среди мальчиков отличный результат показал Илья Варганов (Переслегинская гимназия, 227 баллов), у девочек разделили первые - вторые места Дарья Петрова (Переслегинская гимназия, 271 балл) и Анна Лазуто (Лычевская школа, 271 балл).

Среди средних школ победила команда МОУ «Переслегинская гимназия» (1814 баллов), на втором месте — МОУ «Булынинская СШ» (1791 балл) и на третьем — МОУ «Ивановская СШ» (1745 баллов). Среди основных школ отличный результат показала команда Демидовской школы - филиала (1164 балла), ей уступила команда Кировской школы филиал (1088 балла), на третьем месте — команда Борковской школы - филиала (1033 балла).

Победителям I этапа фестиваля в личном зачете предстоит в составе команды муниципального образования (10 человек: 1 девочка и 1 мальчик из каждой ступени) принять участие во II этапе (региональном), который пройдет 13 марта 2018 года в городе Новосокольники.