Спорт

Псковичи примут участие в первенстве России по спортивной борьбе панкратион

Спортсмены из Псковской области примут участие в первенстве России по спортивной борьбе панкратион, которое пройдет с 15 по 19 марта в Казани. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации панкратиона, в соревнованиях примут участие более 800 спортсменов 1999-2004 годов рождения из 60 регионов России. Бои пройдут в двух разделах: «традиционный» и «классический».

Сборная команда Псковской области будет представлена спортсменами из городов Псков, Печоры и Великие Луки.

Основные поединки начнутся 16 марта с 10.00. В этот же день в 12.00 запланировано торжественное открытие турнира. Финальные поединки в разделе «традиционный» пройдут 17 марта, в разделе «классический» 18 марта.

Прямую трансляцию поединков можно будет смотреть на канале Youtube.