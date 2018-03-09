Спорт

Впервые в истории одиночного женского катания российская фигуристка исполнила четверной тулуп.ВИДЕО

13-летняя россиянка Александра Трусова первой в истории женского одиночного катания выполнила тулуп в четыре оборота на официальном турнире. Элемент вошел в программу ее выступления на юниорском чемпионате мира в Болгарии, сообщает «Росбалт».

Исполнение прыжка позволило Трусовой получить за короткую программу 153,49 балла. По сумме за короткую и произвольную программы спортсменка набрала 225,52 балла и завоевала золотую медаль. На втором месте - россиянка Алена Косторная (207,39 балла), «бронза» досталась японке Мако Ямасите.

Трусова тренируется у Этери Тутберидзе. В нынешнем сезоне спортсменка выиграла все международные соревнования, в которых принимала участие, включая этапы юниорского Гран-при и финал юниорского Гран-при в Нагое.