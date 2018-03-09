Спорт

Команда «Луки-Энергия» завершила второй учебно-тренировочный сбор

10 марта контрольным матчем в Смоленске футбольная команда «Луки-Энергия» завершила второй учебно-тренировочный сбор. Ровно месяц назад, 10 февраля, великолучане уже проводили выездной матч с «ЦРФСО» и одержали тогда первую победу в 8-матчевой серии со смолянами - 2:1.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба, матч «ЦРФСО» - «Луки-Энергия» прошел на стадионе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма - «СГАФКСТ». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу смоленских футболистов. Главный судья матча - Алексей Исаев.