Спорт

Псковские спортсмены стали призерами межрегионального турнира по самбо

10 марта в г. Ржев проходил традиционный межрегиональный турнир по самбо, посвященный 75-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских оккупантов, среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. и моложе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации самбо Пскова, город представляли самбисты «Бригантины» и ДЮСШ «Мастер». Всего в соревнованиях приняло участие более 200 человек из Тверской области, Псковской области, Московской области, Ярославской области, Калужской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

В личном зачете призерами среди псковичей стали:

2 место до 51 кг – Стефания Двужильная (г. Псков, ДЮСШ «Мастер»);

2 место до 50 кг – Олег Антонов (г. Псков ДЮСШ «Мастер»);

3 место до 26 кг – Ника Котельникова (г. Псков ДЮСШ «Мастер»).