Спорт

Юноши из ФК «Луки-Энергия» стали победителями турнира «Полоцкая весна-2018»

С 9 по 11 марта в городе Полоцке Республики Беларусь проходил детско-юношеский Международный турнир «Полоцкая весна-2018» среди команд мальчиков 2005-2006 годов рождения. В турнире приняли участие 7 детских команд. Два коллектива представляли хозяев соревнования – «Полоцк-1» и «Полоцк-2». Две команды выставил Витебск – «Комсомолец-1» и «Комсомолец-2». От Гродненской области в турнире участвовала команда «Сморгонь». Честь Великих Лук защищали команды «Луки-Энергия» и «Экспресс».

Турнир проводился в один круг – каждая команда играла с каждой. В стартовом матче «Луки-Энергия» разгромила витебский «Комсомолец-05» – 13:5. Капитан великолучан Олег Кузьмин записал на свой счет 6 голов. «Хет-триком» отметился Владимир Беляков. Еще по мячу забили Даниил Своеволин, Андрей Смирнов и Марк Кирьяков.

В свою очередь вторая великолукская команда «Экспресс» свою первую игру с «Полоцком-1» завершила вничью – 3:3, а вот вторую со «Сморгонью» проиграла – 0:4. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Луки-Энергия».

«Луки-Энергия», продолжая крушить соперников, во втором матче крупно выиграла у «Полоцка-2» – 10:1. Олег Кузьмин в этой игре ограничился «хет-триком». По два мяча забили Владимир Беляков, Павел Наумов и Марк Кирьяков. Ещё один мяч забил вратарь Сергей Костюк. Выйдя к центру поля, он перехватил мяч у нападающего команды соперника. Оценив ситуацию и увидев вышедшего из ворот далеко вперёд своего визави, Сергей отправил прицельный ударом мяч за спину голкипера «Полоцка-2».

Третий поединок «Луки-Энергии», который уже состоялся во второй игровой день 10 марта, прошёл в упорной борьбе. Мальчишки из «Полоцка-1» никак не хотели уступать великолукским футболистам. В итоге всё же сильнее оказались подопечные Сергея Грабаздина – 6:4. Вновь «хет-трика» добился капитан великолучан Олег Кузьмин. Дубль на свой счёт записал Андрей Смирнов. Автором шестого гола стал Александр Замыслов.

Четвертую победу юные великолучане из «Луки-Энергии» одержали в матче со вторым витебским «Комсомольцем» – 4:1. Дублем отличился Павел Наумов. Не ушли с площадки без забитых мячей Олег Кузьмин и Марк Кирьяков.

Второй игровой день «Луки-Энергия» завершала предпоследним поединком в рамках 5-го тура с родным «Экспрессом», в котором она уступила землякам – 1:3.

Заключительный матч «Луки-Энергией» выпало проводить с командой гродненской области «Сморгонь». Обе команды вели бескомпромиссную борьбу по всей площадке. В итоге результативнее оказалось нападение великолучан. Дважды Андрей Смирнов и по одному разу Александр Замыслов с Марком Кирьяковым, нанеся результативные удары, принесли победу «Луки-Энергии» над «Сморгонью – 4:2.

Эта победа позволила подопечным Сергея Грабаздина в составе «Луки-Энергии» занять первое место в международном турнире «Полоцкая весна-2018».