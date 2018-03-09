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Спорт

Опубликовано расписание ледовой арены в Пскове на следующую неделю

11.03.2018 19:51|ПсковКомментариев: 0

Расписание занятости ледовой арены в Пскове с 12 по 18 марта. 

12 марта, понедельник

06:00-07:00 - тренировка ХК «Дружина»

07:15-08:15- тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)

08:30-09:30 –секция фигурн.кат ТГ-2, НП-3 (Цветкова О.Д.)

09:45-10:45 –секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)

10:45-11:30 –секция фигурн.кат. СОГ-1+вратари (Робина М.М., Вихров Д.В.)

11:45-12:45 — секция хоккея СОГ-1 (Автомов Л.С.)

13:00-14:00 –секция фигурн.кат.НП-1, НП-1 (Робина М.М.)

14:15-15:30 –секция фигурн.кат. ТГ-3 (Цветкова О.Д.)

15:45-17:00 –секция фигурн.кат. ТГ-1 НП-2 (Цветкова О.Д.)

17:15-18:45 –секция хоккея ТГ-1, НП-1 (Пошелюк Д.Ф., Пузанов О.В.)

19:00-20:00 –тренировка ХК «Легион»

20:15-21:15– тренировка ХК «Ветераны»

21:30-22:30 –тренировка ХК «Звезда»

22:45-23:45- тренировка ХК «Ганза»

00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»

13 марта, вторник

06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»

07:45-08:45 –индивид.занятия с тренером

08:45-10:00 –секция фигурн.кат. ТГ-2, НП-3 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)

10:15-11:15 –секция хоккея СОГ-4+вратари (Ваганов Н.Н., Вихров Д.В.)

11:15-12:00 –секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 ( Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:15-13:15 –массовое катание

13:30-14:30 –секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Виолентий Д.О.,Ваганов Н.Н.)

14:45-15:45 –секция фигурн.кат. НП-2, ТГ-2 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)

16:00-17:15 –секция фигурн.кат.ТГ-3 (Цветкова О.Д.)

17:30-18:45 –секция хоккея НП-1, ТГ-1 ( Савенков А.В., Пошелюк Д.Ф.)

19:00-20:00 –секция фигурн.кат. ТГ-1 (Афонин А.С.)

Фестиваль Н.Х.Л.

20:15-21:30–«Плесков» — «Родина»

21:45-22:45 — тренировка ХК «Псков»

23:00-00:00- тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)

14 марта, среда

07:45-08:45 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»

09:00-10:00 – секция фигурн.кат. ТГ-2 (Цветкова О.Д.)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов Н.Н.)

11:15-12:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:15-13:15 – секция фигурн.кат. СОГ-1 (Робина М.М.)/инд.зан.с тренером (фигурн.кат.)

13:15-14:15 – секция фигурн.кат. НП-1, НП-1 (Робина М.М., АфонинА.В.)

14:30-15:30 — секция фигурн.кат.ТГ-3, ТГ-2 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)

15:45-17:00 – секция фигурн.кат.НП-2, ТГ-1 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)

17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-2+вратари (Миронишин К.А., Вихров Д.В.)

18:45-19:45 – секция хоккея НП-1, НП-2 (Пузанов О.В., Савенков А.В.)

20:00-21:00 –тренировка ХК «Барсы»

21:15-22:15 –тренировка ХК «Медведи»

22:30-23:30 –тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:00-01:00 –тренировка ХК «Сталь»

15 марта, четверг

06:30-07:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»

07:30-08:30 –тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)

08:45-09:45 –секция хоккея НП-2 (Пузанов О.В.)

10:00-11:00 — секция хоккея СОГ-4+вратари (Ваганов Н.Н., Вихров Д.В.)

11:15-12:00 –секция фигурн.кат. НП-3, СОГ-2 (Афонин А.В.. Робина М.М. )

12:15-13:15 –секция фигурн.кат.ТГ-3 (Цветкова О.Д.)

13:30-14:30 –секция фигурн.кат. НП-1, НП-1(Робина М.М., Афонин А.В.)

14:45-15:45 –секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Виолентий Д.О., Ваганов Н.Н.)

16:00-17:15 –секция хоккея ТГ-2 (Миронишин К.А.)

17:30-18:30 –секция хоккея ТГ-1+ вратари (Пошелюк Д.Ф., Вихров Д.В.)

18:45-19:45 –секция хоккея НП-1 (Савенков А.В., Пузанов О.В.)

Фестиваль Н.Х.Л.

20:00-21:15 –«Звезда» — «Медведи»

21:30-22:30 –тренировка ХК «Красный город»

22:45-23:45 –тренировка ХК «Родина»

00:00-01:00 –тренировка ХК «Гвардия-ПЭМЗ»

16 марта, пятница

06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»

07:45-08:45 – индивид.занятия с тренером

08:45-10:00 –секция хоккея НП- 2, ТГ-1 (Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)

10:15-11:15 –секция фигурн.кат. СОГ-2, НП-3(Робина М.М., Цветкова О.Д.)

11:15-12:00 –секция фигурн.кат. СОГ-1+вратари Робина М.М., Вихров Д.В.)

12:15-13:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С.. Виолентий Д.О.)

13:30-14:30– секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Виолентий Д.О.. Ваганов Н.Н.)

14:45-15:45 –секция фигурн.кат.ТГ-2 (Цветкова О.Д.)

16:00-17:15 – секция хоккея ТГ-1+вратари (Пошелюк Д.Ф., Вихров Д.В.)

17:30-18:45 –секция хоккея ТГ-2 (Миронишин К.А.)

19:00-20:00 –секция фигурн.кат.ТГ-2, ТГ-1 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)

20:15-21:15 –тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 –тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

22:45-23:45 –тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)

00:00-01:00 – тренировка ХК «Звезда»

 

17 марта, суббота

07:00-08:00 –тренировка ХК «Дружина»

08:15-09:15 — секция хоккея НП-1 (Савенков А.В.)

09:30-10:30 — секция хоккея СОГ-4 (Ваганов Н.Н.)

10:45-12:00 –секция хоккея ТГ-1, НП-2(Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)

12:15-13:30 –секция фигурн.кат. ТГ-3 (Цветкова О.Д.)

13:45-15:00 –секция хоккея ТГ-2 (Миронишин К.А.)

Чемпионат области по хоккею

15:15-16:15 – «Экспресс» В.Луки – «Псков»

16:30-17:30 – массовое катание

17:45-18:45 –массовое катание

19:00-20:00 –«ВДВ-Купол» — «Барсы»

20:15-21:15 – «АвтоФаворит» — «Сталь»

21:30-22:30 –тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)

22:45-00:00 –массовое катание (ночная дискотека 1час 15 мин. по цене 1 часа)

18 марта, воскресенье

07:00-08:00 –тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)

08:15-09:15 – секция фигурн.кат. ТГ-3, ТГ-1 (Цветкова О.Д.. Афонин А.В.)

09:15-10:15 – секция хоккея СОГ-3 (Виолентий Д.О.)

10:30-12:00 – секция фигурн.кат. ТГ-2 (Цветкова О.Д., Афонин А.В.)

12:15-13:15 – секция хоккея СОГ-4 (Ваганов Н.Н.) — аренда льда

13:30-15:00 – секция хоккея ТГ-2 (Миронишин К.А.)

15:15-16:15 –массовое катание

16:30-17:30 –массовое катание

17:45-18:45 –массовое катание

19:00-20:00 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

20:15-21:15 –«Родина» — «Гдов»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Евро-Керамика» — «Псков»

23:00-00:00 – тренировочные занятия по хоккею группой до 30 чел. с предоставлением раздевалки (взрослые и дети с 14 лет)

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»

Источник: Псковская Лента Новостей
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