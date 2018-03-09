Спорт

Российская лыжница завоевала «золото» Паралимпиады

Россиянка Екатерина Румянцева стала победительницей лыжной гонки с раздельного старта на 15 км в классе «стоя» на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Как сообщает «Интерфакс», дистанцию она преодолела за 49 минут 39,6 секунды.

Второй стала еще одна россиянка, Анна Миленина, проигравшая Румянцевой 1 минуту 18 секунд.

Третье место заняла украинка Людмила Лященко, отставание которой от первого места составило 1 минуту 29 секунд.

Ранее эти спортсменки заняли места в аналогичном порядке в биатлонном забеге.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.