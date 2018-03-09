Спорт

«Псковмясопром» стал обладателем Кубка Пскова по мини-футболу

Завершился розыгрыш Кубка Пскова по мини-футболу с участием 11 команд. Решающие матчи проходили на площадке универсального спортивного комплекса «Олимп», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В первой полуфинальной встрече «Таможня» уступила «Псковмясопрому» 2:3, а во второй - «Искра-Псковгражданпроект» одолела в серии пенальти «ПсковГУ» (основное время завершилось вничью 3:3).

В финале Кубка города «Псковмясопром» одержал уверенную победу над «Искрой-Псковгражданпроект» 5:1. Таким образом коллектив «Псковмясопром» во второй раз в истории стал обладателем Кубка Пскова по мини-футболу.

Лучшим игроком финального матча розыгрыша Кубка города был признан Иван Иванов.

«Псковмясопром» – «Искра-Псковгражданпроект» 5:1 (1:0)

Голы: Павел Фролов, 16' - 1:0, Иванов Иван, 28' - 2:0, Иванов Иван, 35' - 3:0, Павел Федоров, 44' - 3:1, Алексей Иванов, 46' - 4:1, Алексей Семёнов, 49' - 5:1

«ПсковГУ» – «Искра-Псковгражданпроект» 3:3 (2:2) по пенальти 3:5

Голы: Иван Павлов (3) – Тарас Алексеев (2), Андрей Почипов

«Таможня» – «Псковмясопром» 2:3 (1:2)

Голы: Дмитрий Репин (2) – Алексей Семенов (2), Павел Фролов