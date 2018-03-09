«Третий дивизион» выигрывает ХК «Барсы-2»

Завершилось первенство Псковской области по хоккею среди команд третьего дивизиона, в котором участвовало 9 команд. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, победителями соревнования стали хоккеисты второй команды «Барсов», «серебро» турнира досталось команде «Звезда», а бронзовые награды завоевали спортсмены островского «Вектора».
Индивидуальными призами в номинациях были отмечены Вадим Зверев («Звезда») – лучший вратарь, Алексей Мерелайне («Звезда») – лучший нападающий, Владислав Бороздин («Вектор») – лучший защитник, Павел Гуменный («Вектор») – лучший снайпер, Владимир Шуев («Барсы-2») – лучший ассистент, Сергей Васильев («Барсы-2») – лучший бомбардир.