Спорт

На кастинг конкурса фитнес-красавиц осталось всего 4 места

На кастинг конкурса «Мисс Супер фитнес 2018» осталось всего 4 места. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, кастинг пройдет 14 марта в 19.00 по адресу: Рижский пр-т,16, клуб «Супер фитнес» (4 этаж).

Традиционно конкурс состоит из 3 этапов:

1. Общий танец. Его вместе с девушками ставит хореограф.

2. Дефиле в купальниках и вечерних платьях. Этот конкурс позволяет оценить способность девушки быть настоящей леди и демонстрировать себя с достоинством.

3.Сольный номер, который девушки готовят самостоятельно или совместно с хореографом.

Также конкурсантки работают со стилистами, визажистами, принимают участие в фотосессиях.

Прими участие в конкурсе и стань лучшей фитнес-красавицей в городе!

Подробности и запись по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» - http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «Вконтакте» - vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.