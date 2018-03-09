Спорт

Псковичка Александра Хомын стала третьей на первенстве России по дзюдо

С 1 по 5 марта в Смоленске прошло первенство России по дзюдо среди юниоров до 23 лет. Псковскую область на соревнованиях представляли спортсменки ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» Елизавета Степанова и Александра Хомын.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, Александра Хомын на первенстве заняла третье место, а Елизавета Степанова уступила в полуфинальной схватке и в упорной борьбе за бронзу пропустила бросок в дополнительное время и в итоге стала только пятой.

В дальнейшем псковичек ждет еще три международных турнира, на которых они будут бороться за право представлять Россию на первенстве Европы.



Тренирует спортсменок Дмитрий Мишин.