Спорт

Пскович взял «бронзу» на чемпионате мира по зимнему плаванию в Эстонии

Пскович Марк Мордовцев принял участие в 11-м чемпионате мира по зимнему плаванию, который проходил с 6 по 10 марта в Таллине. Как сообщил Псковской Ленте Новостей сам спортсмен, в соревнованиях приняли участие около 1500 спортсменов из 125 команд (40 стран мира). Спортсменам нужно было выступать в ледяной воде - 0,2 градуса Цельсия.

Пскович Марк Мордовцев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира на дистанции 50 метров брассом с результатом 33.75 секунд.

Также Марк принял участие в составе смешанной эстафеты от команды Санкт-Петербурга, на дистанции 4х25 метров брассом. Команда завоевала 3 место в зачете, с результатом 1.08.86 (Владислав Гамулинский, Елизавета Чижова, Марк Мордовцев, Михаил Шаров).