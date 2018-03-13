Спорт

Пять медалей завоевали россиянки на Паралимпиаде в Пхенчхане 13 марта

Очередной соревновательный день на Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане принес российской команде новые награды, в том числе золотую медаль.

Как сообщает rusvesna.su, на высшую ступень пьедестала вновь поднялась россиянка Екатерина Румянцева, которая выиграла гонку биатлонисток с раздельного старта на дистанции 10 км среди спортсменок, выступающих стоя.

Для Екатерины это уже третья золотая паралимпийская медаль на этих Играх.

Второе место в гонке заняла россиянка Анна Миленина, третье - украинка Людмила Ляшенко.

Отметим, что до этого девушки точно так же распределили между собой призовые места в гонке на 6 км (биатлон) и на 15 км (лыжные гонки).

В гонке биатлонисток на 10 км в классе «сидя» серебряную медаль завоевала россиянка Марта Зайнуллина. Победила в этой дисциплине немка Андреа Эскау, а бронза - также у представительницы России Ирины Гуляевой.

Россиянка Михалина Лысова стала серебряным призером биатлонной гонки на 10 км среди спортсменов с нарушениями зрения. Победу в этом состязании праздновала украинка Оксана Шишкова, третье место заняла немка Клара Клюг.

В пятый соревновательный день сборная России занимает 3-е место в общекомандном зачете, уступая командам США и Украины.