Спорт

Стали известны лучшие футболисты чемпионата Псковской области по футболу

Состоялась церемония награждения победителей и призеров чемпионата Псковской области по футболу 2017 года, а также лучших футболистов. Стали известны победители во всех номинациях.

«Лучшим игроком» прошедшего сезона был признан Павел Фролов (ВДВ-Купол). Победителем в номинации «лучший вратарь» стал Алексей Мушенков (ВДВ-Купол). Большего всего голов в прошедшем сезоне забил игрок «Автофаворита» Егор Александров, тем самым став «лучшим бомбардиром». Максим Булимов (Псков-747-М) признан «лучшим нападающим», Роман Сорокин (Автофаворит) стал «лучшим полузащитником», а Александр Алексеев (Экспресс) – «лучший защитником».

Напомним, что чемпионом Псковской области по футболу стал ФК «ВДВ-Купол», второе место занял ФК «Автофаворит», а третье – молодежный состав ФК «Псков-747».