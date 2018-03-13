Спорт

Открытый кубок Пскова по армспорту «Молодежный» пройдет 7 апреля

7 апреля состоится Открытый кубок Пскова по армспорту «Молодежный» для участников возрастом до 27 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, соревнования пройдут в спортивном зале ПГУ: Псков, ул. Л. Толстого, д. 4.

Начало соревнований в 13.00.

Весовые категории:

- юноши (14-18 лет)

до 60 кг; 70 кг; 80 кг; св. 80 кг, абсолютная

- мужчины (19-27 лет)

до 75 кг; 85 кг; св. 85 кг, абсолютная.

Победители и призеры в весовых категориях награждаются грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и медалями от «Федерации армспорта», ценными призами при наличии спонсоров.