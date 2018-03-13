Спорт

Екатерина Огинская приняла участие в чемпионате Испании по пара-бадминтону

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Екатерина Огинская в составе национальной команды страны по пара-бадминтону приняла участие в чемпионате Испании, где выступала в личном, парном женских разрядах и миксте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, отыграв 10 матчей, серьезных результатов спортсменка не добилась, оно получила много опыта.

«На турнире было много представителей азиатских стран - «законодателей мод» в бадминтоне. Было очень полезно сыграть с ними, изучить на практике их технику. Будем стараться быть лучше», - рассказала Огинская.



Теперь спортсменка будет готовиться к Кубку России в Новочебоксарске. Впереди ее также ждет выступление в составе национальной команды на чемпионате Ирландии.