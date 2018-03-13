Спорт

Серебряная призерка Олимпиады-2018 сошла с ума

Обладательница серебряной медали Олимпиады в Пхенчхане конькобежка Ким Бо Рым была госпитализирована с психическим расстройством. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

После посещения врача 25-летней спортсменке порекомендовали госпитализацию. У конькобежки диагностировали тревожный невроз - психическое расстройство, сопровождающееся в том числе навязчивыми идеями и приступами страха. У матери Ким Бо Рым обнаружились схожие симптомы. Она также была госпитализирована.

Южнокорейская конькобежка на Играх в Пхенчхане заняла второе место в масс-старте. Также во время Олимпиады спортсменка оказалась в центре скандала после того, как публично обвинила партнеров в неудачном выступлении в командной гонке (сборная Южной Кореи показала седьмой результат). После этого петицию с просьбой исключить Ким Бо Рым из сборной подписали 600 тысяч человек. Спортсменка начала бояться встреч с людьми во время проживания в Олимпийской деревне.