Спорт

6 апреля «Луки-Энергия» сыграет с владимирским «Торпедо»

Вчера у футболистов «Луки-Энергии» начался третий, заключительный учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к весеннему этапу ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» 2017-2018 годов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба, он продлится до 5 апреля, а уже в пятницу, 6 апреля, команда убывает во Владимир на первый весенний поединок. В субботу «Луки-Энергия» проведет там 18-й календарный матч первенства с местным «Торпедо».

Игроки провели под руководством Евгения Лосева часовую тренировку на стадионе «Экспресс». Пока по индивидуальному плану занимаются Виталий Бения и Павел Железняков, которые вскоре присоединятся к команде. Восстановительный процесс продолжается у Артёма Егорова.

В плане этого сбора кроме тренировок и двусторонних игр предусмотрены три контрольных матча, которые намечены на субботние дни. Одна игра будет выездной, две – домашние. Однако, проблемным вопросом пока остаётся готовность футбольного поля стадиона «Экспресс» – замёрзшие дренажные колодцы.

О времени и датах товарищеских матчей будет сообщено дополнительно.