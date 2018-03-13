Спорт

Сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы Псковской области соревновались в подледной ловле рыбы

Действующие сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы Псковской области приняли участие в соревнованиях по подледному лову рыбы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УСИН России по Псковской области, главным организатором мероприятия выступил Совет ветеранов УФСИН России по Псковской области. До участия в соревнованиях допускались абсолютно все желающие - от любителей до заядлых любителей зимней рыбалки.

Традиционно соревнования проходили близ деревни Баглицы Псковского района на берегу Псковского озера. Перед началом спортивного мероприятия с участниками был проведен инструктаж по мерам безопасности и правилам поведения на льду, после чего председатель Совета ветеранов УФСИН России по Псковской области Владимир Михайлов дал старт соревнованиям.

В своем приветственном слове Владимир Михайлов выразил слова благодарности сотрудникам и ветеранам, которые приехали поучаствовать в соревнованиях из южных уголков области, потому что это помогло помимо личного первенства, организовать еще и общекомандный зачет. Также он отметил, что эта встреча не только возможность заняться спортом, но и отличный повод встретиться и пообщаться друг с другом.

По итогу соревнований в командном первенстве первое место заняла команда Организации службы охраны (Управление), второе место заняла команда ИК-3 (пгт. Идрица) и третье место - ИК-6 (пгт. Сосновый Бор). В личном первенстве самый большой улов оказался у Владимира Михайлова, второе место занял Виктор Ефремов и третье - Роман Кондратьев.

Помимо этого, приз за самую большую рыбу достался сотруднику ИК-6 Александру Александрову, а самую маленькую рыбку выловил сотрудник СИЗО-1 Руслан Кожемяков.

После награждения силами сотрудников ИК-4 была организована полевая кухня, где все отведали вкуснейшую уху. Все участники остались довольны и расстались с пожеланиями скорейшей встречи.