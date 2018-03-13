Спорт

Преподаватели Великолукской ГСХА соревновались в стрельбе из пневматического оружия

В стрелковом тире учебного корпусе Великолукской государственной сельскохозяйственной академии прошли соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди профессорско-преподавательского состава, в которых приняли участие представители всех факультетов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, соревнования проходили два дня. Мужчины и женщины были разделены на две группы. Участникам соревнований предстояло сделать 3 пробных выстрела в мишень, после чего необходимо было настроить винтовки, и 10 зачетных выстрелов. Далее главный судья соревнований Александр Пухов подсчитывал результаты зачетных выстрелов.

Первое месте среди мужчин занял доцент кафедры автомобилей, тракторов и сельхозмашин Николай Максимов, а самой меткой среди женщин стала заместитель декана по воспитательной работе экономического факультета, старший преподаватель кафедры финансов и бухгалтерского учета Светлана Веселова.

Всего же в первенстве по стрельбе приняли участие 23 преподавателя.