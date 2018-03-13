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Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
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Спорт

Кубок по бодибилдингу и фитнес-бикини «Довмонт» в Пскове обещает быть еще интереснее и ярче

19.03.2018 11:27|ПсковКомментариев: 0

31 марта в Пскове с 16.00 до 21.00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова по адресу: г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2 пройдет Кубок области по бодибилдингу и фитнес-бикини «Довмонт». По словам организаторов, это уникальная возможность увидеть самых подтянутых и красивых мужчин и женщин на одной сцене. О том, что в этом году ждет участников и зрителей, рассказывает президент Федерации бодибилдинга Псковской области Максим Братухин.

- Максим, Кубок «Довмонт» для нашего региона уже стал традиционным?

- Несколько лет он не проводился. Кубок традиционный, но в этом году у него новые организаторы.

- Федерация бодибилдинга Псковской области, недавно получившая аккредитацию?

- Да, в статусе аккредитованной федерации мы впервые организуем Кубок под этим названием.

- Но у соревнования несколько сменилось название?

- Да, пока мы, руководство федерации, до конца не определились, хотим ли мы называть этот турнир по бодибилдингу и фитнесу Кубок «Довмонт» или «Довмонтов кубок», или дать ему совершенно новое название.

- Для участников, наверно, это привычнее?

- Им привычно приезжать к нам, в хорошую обстановку, с нормальной организацией. А как называется этот Кубок, большой роли не играет. Более того, мы уже в этом году назвали турнир Кубок «Довмонт», пытаясь отойти от старого имени, которое было связано с другими организаторами.

- Какова цена билетов в этом году?

- Мы пытаемся всеми силами популяризировать спортивные мероприятия и сделать их максимально доступными для большинства. Билеты на прошлые соревнования, которые устраивали прежние организаторы, были от 500 рублей. Мы попытались максимально опустить эту планку и сделать билеты доступными для всех горожан - не выше 250 рублей. Вход на выставку FitLineExpo свободный.

- Расскажите о номинациях и категориях турнира.

- Номинации от юношеских, где выступают мальчики и девочки 16-17 лет, которые подразумевают произвольные номера с элементами хореографии, до взрослых женских и мужских тяжелых и титульных категорий классического бодибилдинга. В этом году мы открываем новую номинацию «Велнес-Фитнес».

- Участники уже заявляются? Откуда?

- Среди регионов России к нам есть большой интерес. Да и не только России. На сегодняшний день у нас есть заявки из Мурманской области, Брянской области, из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из Петрозаводска. Едут спортсмены из нескольких регионов Белоруссии. в общей сложности около 100 спортсменов.

- Как готовятся псковичи?

- Сегодня среди псковичей формируется команда, и в этом нам помогают фитнес-клубы города. Кто-то готовится на весну, кто-то - на осень. Думаю, приблизительно 15 спортсменов смогут войти в сборную команду Псковской области по бодибилдингу, эта цифра может быть и большей, если после проведенных федерацией семинаров и мастер-классов тренеры найдут в себе силы реализовать накопленные знания.

- Это не только Псков?

- В сборную команду региона входят спортсмены из Пскова, Псковского района и Великих Лук.

- Также к вам приедут именитые спортсмены. Кто именно?

- Специальным гостем турнира будет Александр Федоров - спортсмен с мировым именем, одним из первых россиян выступившей на соревнованиях в США. Также Александр является профессионалом IFBB. Еще к нам едет именитый тренер, чемпион России, действующий судья IFBB Константин Бубликов из Санкт-Петербурга. Он везет своих уже достаточно титулованных спортсменов. Посетит нас и Зинаида Руденко, титулованная спортсменка в категории «Фитнес-Бикини», представитель компании RPS nutrition. И, конечно же, Павел Ершов - многократный чемпион России, чемпион Европы, призер чемпионата мира, руководитель школы фитнеса и бодибилдинга в Санкт-Петебурге.

- Запланированы какие-то мастер-классы?

- Мастер-класс от Александра Федорова запланирован у нас на следующий день после проведения Кубка. Это будет масштабный мастер-класс длительностью 3-4 часа. Предусмотрена лекция и практика в тренажерной зоне. Все будет проходить в фитнес-центре Body Fitness Style на ул. Гагарина, 4. По окончанию мероприятия участникам будут выданы сертификаты.

- Как попасть на этот мастер-класс?

- Приобрести билет можно по адресу Федерации: Псков, ул. Советская, 9, вход через магазин спортивного и диетического питания FitLine. Всю информацию можно найти в группе нашей федерации в соцсети «ВКонтакте»

- Какие призы предусмотрены победителям?

- Было принято решение, что за 1 места во взрослых категориях мы наградим спортсменов денежными призами, кубками, медалями и грамотами, за 2 места - кубками, медалями, грамотами и призами, предоставленными нашими партнерами и спонсорами, за 3 место - кубками, медалями и грамотами.

- Для спортсменов это существенная поддержка?

- Знаете, я как-то задал спортсмену из Белоруссии вопрос: «Хотите ли вы к нам приехать, у нас будут денежные призы?». На это он ответил: «Призы - это хорошо, но для спортсменов даже денежные призы не окупают подготовку. Важно, чтобы вы сделали хороший Кубок, чтобы нам было у вас комфортно, чтобы мы уехали от вас в хорошем настроение. Главное - это показать свою форму и продемонстрировать свои успехи». Поэтому денежные призы - это просто небольшая благодарность людям, которые потратили силы, время, деньги, подготовились и приехали к нам выступить на соревнования.

- Для зрителей предусмотрена программа, помимо соревновательной части?

- В холле здания будет развернуто спортивно-развлекательное мероприятие по аналогии прошлого года FitLineExpo. Там предусмотрена выставка спортивного питания, аксессуаров, спортивной одежды, выставка альтернативных продуктов питания и сервисов по доставке еды. Также будет проводиться небольшой спортивный праздник - кросс-фит для зрителей с призами и подарками. Планируем, если останется время, провести на сцене небольшой конкурс для зрителей.

- В прошлом году вы проводили подобную выставку? Какие были отзывы?

- С учетом того, что вход на FitLineExpo абсолютно бесплатный для любого гостя, любого горожанина, поэтому люди остались очень довольны. Им удалось пообщаться со спортсменами и производителями спортивного питания, которые приехали на выставку со своими брендами, провели дегустации, пообщались с любым желающим, дали консультации. Те, кто были посмелее, поучаствовали в конкурсе по кросс-фиту и выиграли призы. Люди получили очень положительные эмоции, поэтому в этом году мы устраиваем по аналогии того года подобное мероприятие. Оно будет масштабнее и, уверен, еще интереснее.

Добавим, по вопросам партнерства и спонсорства обращаться к президенту Федерации бодибилдинга Псковской области Максиму Братухину по телефону: 8-911-356-63-64.

Генеральный спонсор: Псковский медицинский центр «Знахарь» http://znaharpskov.ru/

Информационные партнеры: радиостанции «Европа плюс» (102.1 FM) и «Наше радио» (103.0 FM), Псковская Лента Новостей

Партнеры:

Рекламно-производственная Компания «Лазер Крафт», laser-craft.ru

Команда профессиональных гримеров Jantanaclub во главе с Александром Эскиным из Санкт-Петербурга

Магазин спортивного питания FitLine - vk.com/fitlinemarket

Линейка спортивного питания LionBrothers

Линейка спортивного питания Alex Fedorov Nutrition

Линейка спортивного питания G.E.O.N.

Линейка спортивного питания RPS Nutrition

Мероприятие проходит при поддержке государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту и при содействии Школы фитнеса и бодибилдинга Павла Ершова (Санкт-Петербург) - shkolafitnesa.ru, Псковского областного отделения «Федерации КУДО России» - vk.com/kudo_pskov, КРАВ-МАГА ПСКОВ-САМОЗАЩИТА – vk.com/kmpskov.

Теги: #бодибилдинг #Кубок Довмонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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