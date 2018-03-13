Спорт

Великолучанин примет участие в турнире Men’s Physique Bikini Stars

Великолучанин примет участие в турнире Men’s Physique Bikini Stars. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 17 марта в Москве в концертном зале «Космос» состоится известный Всероссийский турнир по пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини «Men’s Physique & Bikini Star’s». В турнире примут участие более 200 спортсменов, которые будут соревноваться в нескольких категориях по пляжному бодибилдингу и фитнес - бикини. Федерацию бодибилдинга Псковской области на состязаниях представит великолучанин, тренер Валентин Николевич.

Судейский состав возглавит трехкратная чемпионка России по фитнесу Нина Абранова.

Главную цель, которую перед собой ставят организаторы, - повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности.

Победители в соревнованиях определяются, согласно правилам IFBB, по наименьшей итоговой сумме мест.

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, и абсолютные победители награждаются медалями, кубками и денежными призами.

Участники категории фит-модель награждаются медалями, кубками и подарками.