Спорт

Матчи чемпионата области по хоккею и турнира НХЛ пройдут в Пскове

В субботу, 17 марта, в Ледовом дворце Пскова пройдут очередные матчи чемпионата области по хоккею.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в 15.15 начнется поединок команд «Экспресс» (Великие Луки) и «Псков». Клубы выступают в первом дивизионе.

В 20:15 на лед выйдут хоккеисты псковских команд «Автофаворит» и «Сталь» (второй дивизион).

Отметим, что в воскресенье, 18 марта, пройдет второй матч финальной серии турнира Ночной хоккейной лиги. В 20.00 сыграют «Евро-Керамика» (Печоры) и «Псков».