Спорт

Великолукские футболисты сыграют с участником чемпионата Белоруссии

В субботу, 17 марта футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет в Новополоцке с командой первой лиги чемпионата Республики Беларусь – «Нафтаном». Предстоящая встреча станет четвертым очным поединком соперников.

Ранее «Луки-Энергия» трижды встречалась с «Нафтаном». Дважды игры завершались со счетом – 0:0, а третья в этом году – 1:1.

Матч «Луки-Энергии» с «Нафтаном» пройдет на запасном поле стадиона «Атлант». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

Начало игры в 14:00.

Отметим, что из Великих Лук футболисты уехали при –15, а в Новополоцке их ожидает игра при –8.

«Луки-Энергия» выехала на матч в Новополоцк в следующем составе:

Вратари – Загребин Артем и Малафеев Евгений.

Полевые игроки – Алексеев Александр, Бабакин Сергей, Белевитин Дмитрий, Домрачев Павел, Захарченко Станислав, Кислицин Кирилл, Овсепян Пароник, Овсянкин Иван, Орлов Павел, Разделкин Владислав, Райченко Николай, Решетников Леонид, Салимов Роман, Сармонт Валерий, Чернухин Дмитрий, Чубукин Алексей.