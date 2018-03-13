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Спорт

Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде-1980 в Москве

17.03.2018 15:47|ПсковКомментариев: 2

Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде-1980 в Москве, сообщают в субботу, 17 марта, российские и иностранные СМИ.

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил, что на Играх в столице СССР допинговая система была похожа на ту, которая использовалась в Сочи-2014, а подменой допинг-проб занимался заместитель начальника Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю Геннадий Марков.

«В начала 80-х самые популярные стероиды нельзя было обнаружить. Это были станазолол, орал-туринабол и тестостерон. Многие спортсмены использовали эти и другие вещества.

Я не работал в лаборатории на Играх-1980, но появился в ней немного погодя. Когда я пришел в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг.

КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогало менять грязные пробы на чистые.

На Играх-1988 в Сеуле мы делали тесты перед соревнованиями, чтобы убедиться в том, что экзогенный тестостерон ушел из организма», — заявил Родченков.

Как отмечает Газета.Ру, по словам бывшего полковника КГБ Владимира Попова, подготовка к использованию допинга на Играх-1980 началась в 1978 году. Подменой проб на Олимпиаде занимался сотрудник КГБ Борис Паркин, получивший орден Красной Звезды после окончания соревнований.

Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что РФ не намерена признавать государственную поддержку допинга.

Источник: Псковская Лента Новостей
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