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Спорт

Российские биатлонистки показали худший в сезоне результат

17.03.2018 17:56|ПсковКомментариев: 3

Россиянки Ульяна Кайшева, Дарья Виралайнен, Виктория Сливко и Екатерина Юрлова-Перхт заняли девятое место в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянки уступили победительницам 2 минуты 39,3 секунды и использовали в общей сложности девять дополнительных патронов. Победительницами стали представительницы Франции Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Мари Дорен-Абер и Анаис Бескон.

На втором месте расположились немки Марен Хаммершмидт, Дениз Херрманн, Франциска Пройсс и Лаура Дальмайер. Третье место заняли итальянки Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтье и Федерика Санфилиппо.

Для сборной России этот результат стал худшим в сезоне. Ранее в Хохфильцене и Оберхофе россиянки остановились в шаге от пьедестала, а в Рупольдинге стали седьмыми.

Источник: Псковская Лента Новостей
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