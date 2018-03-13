В Пскове прошел турнир по мини-футболу на Кубок главы города

В субботу, 17 марта, прошел финал турнира по мини-футболу среди ветеранов на Кубок главы города Пскова, в котором приняли участие команды «Локомотив» и «Скобари-Старс».
Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу «Локомотива», спортсмены которой и получили из рук Ивана Цецерского Кубок главы города.
Второе место заняла команда «Скобари-Старс», которая в прошлом году стала чемпионом турнира, бронзу же 2018 года взял «Уклад».
Руководитель муниципалитета высказал благодарность в адрес команд за хорошую игру, поддержку спорта и положительный пример для подрастающего поколения.