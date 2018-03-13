Спорт

Российский лыжник одержал победу в Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 15 километров в рамках финального этапа Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Большунов пришел к финишу с результатом 36 минут 59,8 секунды. Второе место досталось шведу Калле Хальфварссону (с отставанием в 1,3 секунды). Тройку призеров замкнул итальянский спортсмен Франческо Де Фабиани (+3,1). Победа стала первой для 21-летнего спортсмена на этапах Кубка мира.

Большунов также выступал в составе российской команды на Олимпиаде в Пхенчхане. В Южной Корее россиянину удалось завоевать четыре медали — три серебряных (командный спринт, эстафета и гонка на 50 километров) и одну бронзовую в индивидуальном спринте.

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам продлится до 18 марта. В общем зачете сборная России занимает восьмую строчку. Тройку лидеров составляют команды Норвегии, Швеции и Швейцарии.