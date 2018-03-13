Спорт

«Луки-Энергия» одержала волевую победу с минимальным перевесом в счете над «Нафтаном»

В субботнем контрольном матче в Новополоцке «Луки-Энергия» одержала волевую победу с минимальным перевесом в счете над «Нафтаном» - 2:1.

Интригу в четвертом очном поединке соперников уже в дебюте матча создали сами великолучане. Передачу Ивана Овсянкина на 2-й минуте назад своему голкиперу ловко перехватил 26-летний нападающий «Нафтана» Игорь Холодков и отправил мяч в ворота Артёма Загребина. Хозяева вышли вперёд – 1:0.

Практически сразу гости могли ответить.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба, второй тайм начался с новых атак «Луки-Энергии». На 53-й минуте Салимов, отобрав мяч у защитников на линии штрафной, оказался один перед вратарём «Нафтана». Однако, удара Романа пришёлся прямо в руки голкипера. Спустя минуту один на один со стражем ворот вышел Решетников, но переиграть голкипера хозяев Леонид не сумел. Вратарь парировал удар великолучанина. Чуть позже из убойной позиции наносил удар Дмитрий Белевитин, и вновь неудача. Голкипер «Нафтана» оказался на месте.

Из-за пределов штрафной пробил Александр Алексеев. На дальний удар решился Леонид Решетников. Оба удара не достигли цели, и мяч пролетал выше ворот. Хороший прострел справа сделал на Белевитина Сергей Бабакин, но голкипер хозяев в прыжке опередил Дмитрия, выбив мяч ногами прямо перед ним.

Наставник команды хозяев, постоянно находившийся на бровке, и дававший указания своим футболистам, постоянно требовал от защитников внимания и осмотрительности. При этом он не позволял игрокам садиться в оборону, крича: «Не падайте!».

Постепенно преимущество «Луки-Энергии» стало подавляющим, и «Нафтану» никак не удавалось отодвинуть игру от своих ворот.