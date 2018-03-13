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Спорт

Юные псковские хоккеисты узнали соперников по финалу турнира «Золотая шайба»

18.03.2018 19:55|ПсковКомментариев: 0

Псковский хоккейный клуб «Торнадо» сыграет с командами из Томской и Тульской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках всероссийский финала клуба «Золотая шайба». Об этом стало известно по результатам жеребьевки клубов — участников турнира среди юношей 2003-2004 годов рождения.

Как сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальных сетях, соревнования пройдут в городе Дмитров с 25 марта по 31 марта.

Расписание матчей:

25 марта

«Торнадо» Псков – «Виктория» (Новомосковск, Тульская область) 

26 марта

«Торнадо» Псков – «Полярные волки» (Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО)

27 марта

«Торнадо» Псков – «Витязь» (Стрежевой, Томская область) 

Всего в турнире примут участие 60 команд.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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