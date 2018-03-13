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Спорт

21-летний российский лыжник выиграл два золота Кубка мира за два дня

18.03.2018 20:33|ПсковКомментариев: 2

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на 15 километров в рамках финального этапа Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом сообщает в воскресенье, 18 марта, «Лента.ру».

Большунов преодолел дистанцию за 35 минут 03,3 секунды. Второе место занял канадец Алекс Харви. На третьем месте расположился представитель Швейцарии Дарио Колонья. Еще представитель России Максим Вылегжанин финишировал на пятом месте, Денис Спицов занял 10 место.

17 марта Большунов одержал победу в масс-старте на 15 километров. Он финишировал с результатом 36 минут 59,8 секунды. Для спортсмена эта победа стала первой на этапах Кубка мира.

Напомним, 21-летний лыжник также выступал в составе российской команды на Олимпийских играх в Пхенчхане. В Южной Корее россиянину удалось завоевать четыре медали — три серебряных (командный спринт, эстафета и гонка на 50 километров) и одну бронзовую в индивидуальном спринте.

Источник: Псковская Лента Новостей
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