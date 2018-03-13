Спорт

Семь команд Псковской области станут участниками спортивно-игрового конкурса «Стиль моей жизни - спорт!»

Псковский Красный Крест завершил отбор команд для участия в спортивно-игровом конкурсе «Стиль моей жизни – спорт!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, в число участников войдут команды «Гранит» из «Пустошкинского центра образования», «Дружина» из «Кадетской школы» г. Великие Луки, «Стрела» из «Центра специального образования №3» г. Великие Луки, «Апельсин» из «Красногородской СШ», «Здоровье» из «Средней школы №4» Опочецкого района, «Здрайверы» из «Опечецкой специальной школы-интернат» и «Усвяты» из «Усвятской СОШ».

Организаторами мероприятия выступают Псковский Красный Крест и Великолукская государственная академия физической культуры и спорта при поддержке Государственного управления образования Псковской области.

Конкурс состоится 23 марта в 12.30 на базе ФГБОУ «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта».

Командам, прошедшим отбор, предстоит пройти следующие эстафеты: «Собери быстрее ПАЗЛ», «Перекладывание мячей», «Футбольный слалом», «Меткий баскетболист» и перетягивание каната.

Все команды будут награждены дипломами и памятными сувенирами, а победитель получит диплом I степени и кубок Красного Креста.

Напомним, что спортивно-игровой конкурс «Стиль моей жизни – спорт!» проводится как IVэтап «Марафона здоровья» в рамках социального проекта Псковского регионального отделения Российского Красного Креста «Здоровым быть стильно!», при реализации проекта используются средства, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.