Спорт

Псковские пловцы вернулись с призовыми местами с чемпионата и первенства СЗФО

Псковичи приняли участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по плаванию в Сыктывкаре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, всего в соревнованиях состязались около 300 пловцов из девяти регионов округа.

В чемпионате соревновались спортсмены - мужчины не моложе 2003 года рождения, женщины не моложе 2005 года рождения; в первенстве - юниоры 17-18 лет (2000-2001 годов рождения) и юниорки 15-17 лет (2001-2003 годов рождения), по спортивной подготовленности не ниже I разряда. На всех дистанциях программы соревнований проводились финальные заплывы. Псковскую область на соревнованиях представили воспитанники детской юношеской спортивной школы по плаванию «Барс» и детско-юношеского центра спортивной подготовки.

Так, по итогам состязаний, 3 место в чемпионате заняла кандидат в мастера спорта Юлия Захарова (на дистанции 400 м - комплексное плавание). Кроме того, Юлия одержала победу в первенстве СЗФО по плаванию и во II этапе VIII Летней спартакиады молодежи России на дистанции 400 метров - комплексное плавание.

Серебряными призерами первенства СЗФО по плаванию и II этапа VIII Летней спартакиады молодежи России стали кандидаты в мастера спорта Лина Салихова (50 метров - брасс) и Каролина Мордовцева (200 метров на спине). «Бронза» досталась кандидатам в мастера спорта Юлии Захаровой (200 метров - комплексное плавание) и Каролине Мордовцевой (50 метров - вольный стиль).

Организаторами мероприятия выступили министерство спорта России и Всероссийская федерация плавания, а также органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта и федерация плавания Республики Коми.

По словам организаторов соревнований, данные старты крайне важны, они входят в число отборочных соревнований на чемпионат России по плаванию, который пройдет 20-25 апреля 2018 года в Москве.